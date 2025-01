crédito: No Ataque Internacional

Atlético pode lucrar com venda de lateral que negocia para deixar o Milan

(Emerson Royal foi um dos destaques do Milan na conquista da Supercopa da Itália)

O lateral-direito Emerson Royal, ex-Atlético, pode deixar o Milan nesta janela de transferências. O jogador de 26 anos está na mira do Galatasaray, da Turquia, que já fez oferta pelo passe.

A informação da negociação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano. O Milan já foi procurado diretamente para conversar sobre as tratativas.

Caso as partes cheguem a um acordo por essa quantia, o Atlético receberá 0,50% do valor da venda por ter sido um dos clubes formadores do jogador.

Royal chegou ao Milan em agosto de 2024 e acumula 25 jogos com a camisa do time italiano. Antes disso ele defendeu o Tottenham, da Inglaterra.

Emerson no Atlético

Emerson Royal disputou 23 jogos pelo Atlético antes de ser vendido ao Barcelona por R$ 50,8 milhões (12,1 milhões de euros) em 2019, sendo a segunda maior venda do clube na história.

O lateral, no entanto, foi emprestado ao Real Betis, também da Espanha, por três temporadas. Depois, o Barça o vendeu ao Tottenham por 30 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões).

