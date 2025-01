crédito: No Ataque Internacional

Filha de Neymar é ameaçada e mãe abre boletim de ocorrência (Helena é filha da modelo Amanda Kimberly e Neymar, jogador do Al-Hilal)

Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberly, tem sido alvo de frequentes ataques nas redes sociais. A mãe, inclusive, já tomou as medidas cabíveis. Em suas redes sociais, a modelo e influenciadora digital revelou já ter aberto um boletim de ocorrência a respeito das declarações de ódio contra sua filha.

Amanda revelou a ação ao responder uma seguidora. “Está na hora da mãe da Helena ir atrás das autoridades, pois internet não é terra sem lei”, disse uma internauta. A mãe da pequena então declarou: “Já fiz o boletim de ocorrência. Quero ver essa pessoa responder isso como crime.”

Os ataques são frequentes. Desde o anúncio da gravidez de Amanda Kimberly, ela e Helena são alvos de mensagens com teor negativo. Até Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar e mãe de Mavie, segunda filha do craque do Al-Hilal, já saiu em defesa da terceira filha de Neymar.”Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada”.

Neymar tem três filhos e está a espera de mais uma menina. Além de Mavie e Helena, o jogador da Seleção Brasileira é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

