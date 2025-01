crédito: No Ataque Internacional

TV inglesa revela novo salário astronômico de Haaland no Manchester City (Haaland, atacante do Manchester City)

Astro do Manchester City, Haaland renovou o contrato com o clube até 2034. Para manter o atacante por tanto tempo, o atual campeão inglês terá que desembolsar uma quantia astronômica.

Segundo a TV inglesa Sky Sports, o Haaland receberá cerca de 400 mil libras (R$ 3 milhões) por semana. Assim, ele se torna o jogador mais bem pago do Manchester City, recebendo 1,6 milhão de libras (R$ 12 milhões) por mês.

Além disso, pela extensão do acordo, Haaland agora tem o contrato mais valioso da história da Premier League. Isso porque, até 2034, ele receberá o equivalente a R$ 1,3 bilhão.

A duração do contrato chega perto dos acordos mais longevos já estabelecidos na história do esporte, mas não chega a ser recordista.

O acordo, assim como o anterior do atacante, não possui valor de multa para liberação. Ou seja, Haaland só pode ser negociado com outro clube caso em caso de aprovação do City.

Com o orçamento do clube inglês e o desempenho do jogador, já era de se esperar uma renovação. Desde que chegou ao City, Haaland marcou incríveis 111 gols em 126 partidas.

