Endrick é herói, e Real Madrid vence o Celta na prorrogação e pela Copa do Rei (Endrick marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo pela Copa do Rei)

Com dois golaços do atacante Endrick, o Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 5 a 2, pelas oitavas de final da Copa do Rei, nesta quinta-feira (16/1), no Santiago Bernabéu. Além da joia brasileira, Mbappé, Vinicius Júnior e Valverde também marcaram.

A equipe merengue volta a campo neste domingo (19), contra o Las Palmas, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. No mesmo dia, o Celta de Vigo enfrenta o Athletic Bilbao, no Estádio de Balaídos, às 10h.

O sorteio das quartas de final da Copa do Rei será realizado na próxima segunda-feira, na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo

Aos 37 minutos da primeira etapa, Mbappé arrancou pelo lado esquerdo do campo de ataque, entrou na área e chutou alto para balançar as redes.

O Real Madrid ampliou aos três do segundo tempo. Mbappé deu um belíssimo passe em profundidade para Brahim Díaz, que cortou a marcação e rolou para Vini Jr. O brasileiro bateu no canto esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro.

Já aos 37, Camavinga entregou a bola de graça no campo de defesa para Dúran, que entrou na área e rolou para Bamba. O atacante dominou e chutou no contrapé do goleiro Lunin.

O Celta de Vigo foi em busca do empate nos minutos finais e conseguiu um pênalti aos 45. Na cobrança, Marcos Alonso deslocou Lunin e deixou tudo igual no Santiago Bernabéu.

Aos três do segundo tempo da prorrogação, Endrick recebeu na entrada da área, girou e fuzilou para o gol, colocando o Real de novo na frente do placar.

Já aos sete, após bate rebate na área, a bola sobrou para Valverde, que chutou no ângulo e marcou um golaço.

A estrela de Endrick brilhou mais uma vez aos 14 minutos. Depois de cobrança de escanteio, o brasileiro apareceu na pequena área e deu de calcanhar para fechar a conta.

