Jorge Jesus comenta futuro de Neymar e critica o atacante: 'As coisas ficaram difíceis'

Técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Jorge Jesus não poupou Neymar de críticas. O comandante da equipe falou sobre o nível do futebol do atacante após a lesão e comentou o futuro do craque. O jogador de 32 anos tem contrato com o clube saudita até junho deste ano.

Em entrevista coletiva após a vitória do Al-Hilal sobre o Al Fateh por 9 a 0, nesta quinta-feira (16/1), pelo Campeonato Saudita, Jorge Jesus opinou sobre a atuação de Neymar nos compromissos anteriores. O atacante não está inscrito na competição nacional.

“Neymar não pode jogar no alto nível que estamos. As coisas ficaram difíceis para ele”, falou o treinador.

Vale lembrar que Neymar ficou fora dos gramados por quase um ano por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo – retornou no fim de outubro de 2024. Ele chegou a passar por cirurgia, além de ter lidado com uma recuperação lenta e demorada.

Fim de contrato

O contrato de Neymar com o Al-Hilal está no fim. Até então, o clube saudita não definiu o futuro do atleta – se vai optar por uma permanência ou pela não renovação. O nome do jogador tem sido ventilado no mercado da bola. Contudo, o destino dele no futebol ainda é um mistério.

O técnico Jorge Jesus preferiu não dar detalhes sobre a situação: “Neymar tem contrato com o Al Hilal e não posso falar de mais nada. Depende da administração, não sei nada sobre o futuro dele”, comentou.

