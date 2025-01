Pai de Neymar cobra ‘salário de Messi’ para atacante acertar com clube, diz jornal (Neymar, atacante do Al-Hilal)

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o Chicago Fire deve ser o próximo clube de Neymar. Segundo a publicação, o atacante brasileiro negocia a saída do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o acordo com o clube da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Para concretizar a transferência ao Chicago Fire, o pai e agente do atacante, Neymar dos Santos, pediu que o filho tenha o salário do nível dos vencimentos de Lionel Messi no Inter Miami, também da MLS. O argentino recebe cerca de US$ 60 milhões por temporada no clube do ex-jogador David Beckham.

Ainda segundo o L’Équipe, executivos do clube estadunidense e da MLS foram à Europa discutir as bases do contrato com Neymar dos Santos e outro representante do craque brasileiro, o israelense Pini Zahavi.

Em caso de desfecho positivo da negociação e da rescisão com o Al-Hilal, Neymar deve se juntar ao Chicago Fire já em fevereiro, no início da temporada nos Estados Unidos.

Neymar no Al-Hilal

O atacante foi contratado pelo clube saudita em agosto de 2023 por cerca de 90 milhões de euros. O vínculo do brasileiro com o Al-Hilal termina em agosto deste ano.

Em um ano e meio no clube, Neymar sofreu com as constantes lesões e pouco entrou em campo. Foram somente sete jogos disputados e um gol marcado pelo Al-Hilal.

A notícia Pai de Neymar cobra ‘salário de Messi’ para atacante acertar com clube, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque