Boca Juniors revela imagens do seu novo estádio; veja fotos

O Boca Juniors vai construir um novo estádio. Em suas redes sociais, o clube argentino compartilhou, nesse sábado (11/1), fotos do seu futuro estádio para o esporte amador. A construção faz parte de um dos objetivos da gestão do atual do presidente do clube, Juan Román Riquelme, de fortalecer outras modalidades, como futsal, basquete, vôlei e handebol.

A ideia é de que a construção do microestádio comece já neste ano. “Estamos trabalhando para que até 2025 os esportes amadores possam ter seu microestádio. Já apresentamos o projeto à Prefeitura e continuamos avançando para torná-lo realidade”, informou o Boca em suas redes sociais.

O clube compartilhou algumas imagens de como ficará o estádio. O local contará com plotagem nas cores do clube e com o escudo do Boca Juniors. Veja fotos:

Segundo informações da Infobae, o microestádio será construído no bairro de La Boca, em Buenos Aires, em frente ao Centro Esportivo Benito Quinquela Martín, localizado na Rua Arzobispo Espinosa.

A estrutura terá capacidade para 3 mil pessoas, podendo aumentar de capacidade em caso de retirada de assentos.

Ainda conforme a Infobase, o complexo contará com campos para partidas oficiais, espaço coberto para treinos, academia e estabelecimentos comerciais.

