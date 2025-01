crédito: No Ataque Internacional

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Alemão (Confronto da 16ª rodada coloca oitavo colocado contra o líder)

Borussia Monchengladbach e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (11/1), às 14h30 (de Brasília), no Borussia-Park, pela 16° rodada da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Com 24 pontos, o Monchengladbach está na oitava colocação do Campeonato Alemão. Já o Bayern lidera a competição, com 36 – quatro a mais que o vice-líder, o Bayer Leverkusen.

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: onde assistir

A partida entre Borussia Monchengladbach e Bayern de Munique será transmitida pela CazéTV (Youtube), SporTV (TV fechada) e One Football (aplicativo gratuito).

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: escalações

Borussia Monchengladbach: Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi e Ullrich; Reitz, Weigl, Honorat, Pléa e Hack; Kleindienst. Técnico : Gerardo Seoane.



