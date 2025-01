crédito: No Ataque Internacional

Cristiano Ronaldo compra aeronave avaliada em valor milionário; veja (Astro português comprou avião Bombardier Global Express 6500)

O astro português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr e Seleção Portuguesa, comprou um jato avaliado em quantia milionária. Veja a seguir mais informações sobre o item.

Segundo o jornal espanhol Marca, o camisa 7 vendeu o avião do modelo Gulfstream G200 que havia comprado em por 20 milhões de euros há 10 anos.

Com isso, o jogador passou a usar uma aeronave Bombardier Global Express 6500. O jato custa entre 40 (cerca de R$ 250 milhões na cotação atual) a 50 milhões de euros (cerca de R$ 312,6).

O luxuoso produto é personalizado e tem referências a marca do português. O avião consegue comportar até 17 passageiros e pode alcançar até 956 Km/h. Além disso, tem áreas de lazer e suítes.

Cristiano perde desafio de R$ 6 milhões com youtuber

O craque português Cristiano Ronaldo foi derrotado em um desafio de futebol do youtuber MrBeast e seu oponente, um torcedor, levou um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 6 milhões na cotação atual).

No vídeo, Cristiano enfrentou um fã chamado Khalid. O desafio consistia em acertar a bola em alvos posicionados no gol. Se o torcedor conseguisse acertar os objetivos antes do craque, ganharia o prêmio milionário – e foi exatamente o que aconteceu.

Reconhecido como símbolo de competitividade, Cristiano Ronaldo se mostrou solidário ao torcer por Khalid e apoiá-lo durante o desafio. O atacante do Al Nassr acabou a disputa sem acertar nenhum alvo, enquanto o adversário acertou três vezes.



