Meia é algoz de time inglês em dois jogos seguidos por equipes diferentes (Aaron Morley, meia do Bolton Wanderers)

Modesto meio-campista da terceira divisão da Inglaterra, Aaron Morley conseguiu feito inusitado ao ser algoz do Exeter City em duas partidas consecutivas, jogando por equipes diferentes.

Morley estava emprestado ao Wycombe Wanderes – vice-líder da League One, terceira divisão inglesa – até o dia 3 de janeiro, quando foi chamado para retornar ao Bolton Wanderers, que detém os direitos do jogador.

A última partida do meia pelo Wycombe foi no dia 1º de janeiro, diante do Exeter City, e a despedida não poderia ser melhor. Morley marcou o gol que deu a vitória ao seu time aos 49 do segundo tempo, de pênalti.

Após deixar o Wycombe, o jogador conquistou a titularidade do Bolton logo na primeira partida, diante, novamente, do Exeter City, apenas três dias depois de vencer o clube. O meia voltou a marcar nos acréscimos, dando a vitória, de virada, para sua ‘nova’ equipe.

Traumatizados, os torcedores do Exeter viram o clube chegar à 14ª colocação da League One, com 31 pontos, e se distanciar da briga pelo acesso. Já o Bolton, clube de Morley, está em 10º, com 37 pontos.

