Esposa de Vitor Roque desabafa sobre casamento com jogador: ‘Deixei tudo para trás’ (Esposa do jogador expôs problemas no relacionamento)

A designer de interiores Dayana Lins, esposa do atacante brasileiro Vitor Roque, usou as redes sociais para desabafar sobre relacionamento com o atleta.

Eles se casaram oficialmente no final de 2023, antes de se mudarem para Espanha. Em janeiro, o futebolista foi apresentado pelo Barcelona.

Por causa da falta de minutos no time, o atacante foi emprestado ao Betis na segunda metade de 2024.

Vitor admitiu em diferentes entrevistas que teve problemas emocionais enquanto estava na equipe catalã.

Em um vídeo publicado no Instagram, Dayana expôs adversidades que teve com o parceiro e criticou posturas do jogador. Apesar dos indícios do fim do relacionamento, ela afirmou que ainda está casada e não disse se está em processo de divórcio.

“Ainda continuo casada. Como todas as meninas, creio eu, tem essa ideia de que depois que você casa ter companheirismo, empatia, amor, filho e construir uma família. Quando você casa, querendo ou não, você acredita no parceiro que você escolheu. Acreditando, deixei tudo para trás. Deixei a casa dos meus pais e minha faculdade e o meu trabalho. Mudei de país para acompanhar a vida dele. Toda mudança vem acompanhada de um certo desconforto”. inicia.

“Esse vídeo tem o intuito de compartilhar experiências para não se verem situações em que falta empatia. Onde tem insensibilidade das pessoas ao seu redor. Que você não acabe machucada ou ferida em relação as atitudes dessas pessoas. Para também não se encontrar em uma situação em que você pergunta se pode comer aquilo que tem dentro da geladeira da sua própria casa. Se sentir impotente, de não conseguir sair para comprar ração para os cachorros e você ter que ficar pedindo para comprarem”, adiciona.

“Resumidamente, é uma coisa que me senti na obrigação de compartilhar. Se você tinha uma vida antes de um relacionamento, não deixe tudo para trás. Claro, confie no amor e em Deus, mas se resguarde e a suas conquistas. Entre em um relacionamento em que a pessoa queira abrir mão de certas coisas por você, assim como você faz por essa pessoa. Porque quando o outro não tem essa vontade, amor e carinho de abrir mão de algo por você, na primeira oportunidade que ela puder te descartar, ela vai fazer isso. Essa a experiência que eu queria falar para vocês. O bom da rede social é poder compartilhar e as vezes alertar alguém a não passar por coisas que você passou. Que você foi ‘ingênua’ em acreditar nos outros”, finaliza.

Vitor Roque no Betis

O atacante brasileiro tem 24 partidas disputadas pelo Betis até o momento. São seis tentos anotados e nenhuma assistência distribuída.

O jogador ex-Cruzeiro e Athletico-PR tem contrato com o Barcelona até junho de 2031.

