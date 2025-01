Cria do Atlético, Savinho recebe prêmio do City após brilhar na Premier League

O atacante Savinho recebeu, nesta terça-feira (7/1), o prêmio de melhor jogador de dezembro pelo Manchester City, da Inglaterra. O cria do Atlético foi eleito por torcedores do clube e recebeu quase metade dos votos.

“O ponta de 20 anos está se tornando uma das opções de ataque preferidas de Pep Guardiola depois de se juntar ao time no verão passado”, afirmou o City, pelo site oficial.

Savinho disputou oito jogos no mês passado, sendo apenas três como titular. Ainda assim, diante da má fase da equipe inglesa, o brasileiro conseguiu se destacar com boas jogadas, um gol e uma assistência.

O bom momento do jovem continuou em janeiro. No sábado, ele deu duas assistências na vitória do City por 4 a 1 sobre o West Ham, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 20ª rodada da Premier League.

Ao todo, o ex-jogador do Atlético deu sete passes para gol e balançou a rede em uma oportunidade. Essa é a primeira temporada do brasileiro na Inglaterra, após se destacar no Girona, da Espanha.

Savinho titular no City

Após o jogo passado, Guardiola explicou porque tem dado mais minutos a Savinho. Segundo ele, o cria do Galo tem tido um desempenho melhor do que todos os concorrentes de clube.

“O Savinho está muito bem e está em melhor forma, por isso jogou contra o West Ham. O que ele vem entregando na área é maior do que, talvez, qualquer outro jogador na posição. Ele merece ser titular”, disse.

Savinho soma sete assistências e um gol em 25 jogos pelo City. Essa é a primeira temporada dele na Inglaterra.

Savinho no Atlético

Savinho disputou 35 jogos e marcou dois gols pelo Atlético. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

A notícia Cria do Atlético, Savinho recebe prêmio do City após brilhar na Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende