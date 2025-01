Guardiola volta a tecer elogios a Savinho, ex-Atlético, mas faz alerta (Savinho deu duas assistências para Haaland na vitória do City sobre o West Ham)

O técnico Pep Guardiola não se cansa de fazer elogios a Savinho no Manchester City. Após mais uma boa atuação do ex-jogador do Atlético, o espanhol ressaltou a qualidade do jovem, mas fez um alerta.

No sábado(4/1), o brasileiro deu duas assistências na vitória do time inglês por 4 a 1 sobre o West Ham, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 20ª rodada da Premier League.

“Ele tem coisas a melhorar. Não é tão agressivo quando tem a bola, mas tem algo de especial e brilhante que ajuda muito o time. Enquanto estava com as pernas frescas, fez boas jogadas. Estou muito feliz por ele”, afirmou Guardiola, após a partida.

Savinho titular no City

O treinador também explicou porque tem dado mais minutos a Savinho. Segundo ele, o cria do Galo tem tido um desempenho melhor do que todos os concorrentes de clube.

“O Savinho está muito bem e está em melhor forma, por isso jogou contra o West Ham. O que ele vem entregando na área é maior do que, talvez, qualquer outro jogador na posição. Ele merece ser titular”, disse.

Savinho soma sete assistências e um gol em 25 jogos pelo City. Essa é a primeira temporada dele na Inglaterra.

Savinho no Atlético

Savinho disputou 35 jogos e marcou dois gols pelo Atlético. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

