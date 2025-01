Zagueiro do Mallorca ‘projeta’ luta com Vini Jr e comenta casos de racismo na Espanha

Uma luta envolvendo Vinicius Júnior e Pablo Maffeo? O embate acabaria em 10 segundos, segundo o zagueiro do Mallorca, da Espanha. Adversário do brasileiro na Supercopa da Espanha, o jogador brincou ao projetar uma luta entre ele e o atual melhor do mundo pela Fifa, durante participação no podcast TV Indómitos, nesse sábado (4/1).

“Seria num mundo à parte, numa vida fictícia, mas acho que poderia ser a luta mais assistida da história. Acho que eu venceria, não tenho dúvidas, nocautearia ele em 10 segundos”, brincou.

Já em tom sério, Pablo Maffeo comentou os casos de racismo sofridos pelo atacante do Real Madrid. Em sua opinião, a “Espanha não é um país racista”. “Obviamente há quatro tolos que estão por toda parte. Afeta o Vinicius, obviamente, não é nada agradável. Se eu for para a África e me chamarem de branco de merda, isso vai me afetar… Afeta ele, isso é péssimo e deve ser condenado.”

Ainda em análise aos casos de racismo, o zagueiro do Mallorca pontuou as atitudes de Vini Jr. “Ele comete erros em algumas coisas como todos nós, como na forma como fala com os jogadores ou com os árbitros, mas não creio que justifique a questão do racismo”, finalizou.

Embate em campo

A luta no ringue não vai rolar, mas o embate entre Vini Jr e Pablo Maffeo em campo será na próxima quinta-feira (9/1), às 16h (de Brasília), quando o Real Madrid enfrentará o Mallorca pela semifinal da Supercopa da Espanha. A partida será no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.

Quem avançar à final encara o vencedor da outra semifinal, que será dispuada entre Barcelona e Athletic Bilbao.

