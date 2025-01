crédito: No Ataque Internacional

Crystal Palace x Chelsea: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Crystal Palace e Chelsea se enfrentam neste sábado (4/12), às 12h (de Brasília), no Selhurst Park, pela 20° rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Com 20 pontos, o Crystal Palace está na 15ª colocação da Premier League. Já o Chelsea é o quarto do torneio, com 35.

Crystal Palace x Chelsea: onde assistir

A partida entre Crystal Palace e Chelsea será transmitida pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Crystal Palace x Chelsea: escalações

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Sarr e Eze; Mateta. Técnico : Oliver Glasner.



Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer e Sancho; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

