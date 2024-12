crédito: No Ataque Internacional

Ipswich x Chelsea: onde assistir, horário e escalações pela Premier League (Liam Delap, do Ipswich Town, e Cole Palmer, do Chelsea)

Ipswich Town e Chelsea se enfrentam nesta segunda-feira (30/12), às 16h45 (de Brasília), no Portman Road, pela 19° rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Ipswich é o vice-lanterna da competição, com 12 pontos. Já o Chelsea está no terceiro lugar, com 35 pontos – sete a menos que o líder Liverpool.

Ipswich x Chelsea: onde assistir

A partida entre Ipswich e Chelsea será transmitida pela ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Ipswich x Chelsea: escalações

Muric; O’Shea, Woolfenden, Greaves e Davis; Phillips e Cajuste; Johnson, Hutchinson e Szmodics; Delap. : Kieran McKenna. Chelsea: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer e Sancho; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

