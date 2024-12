crédito: No Ataque Internacional

Guardiola reage ao primeiro gol de Savinho, cria do Atlético, no City

Guardiola reage ao primeiro gol de Savinho, cria do Atlético, no City (Savinho arrancou elogios de Guardiola após vitória do City)

Savinho marcou, neste domingo (29/12), o primeiro gol com a camisa do Manchester City. Além de dar fim ao incômodo jejum, o jogador revelado pelo Atlético recebeu elogios do técnico Pep Guardiola.

O atacante de 20 anos balançou as redes na vitória dos Citizens por 2 a 0 sobre o Leicester, no King Power Stadium, em Leicester, pela 19ª rodada da Premier League. Além disso, deu assistência para Haaland marcar o segundo gol do triunfo.

“Estamos longe do que temos que ser como um time, mas Savinho fez uma performance incrível novamente, como fez contra o Everton. É um cara que pode jogar dos dois lados, hoje ele finalmente marcou um gol”, elogiou Guardiola.

“Habilidade incrível”

Guardiola não poupou elogios a Savinho. O treinador espanhol ressaltou a habilidade técnica do jovem brasileiro e lamentou o fato dele não poder aproveitar o melhor momento do City.

“Ele tem uma habilidade e qualidade incríveis que ele provou naquele período. Chegou nos seis meses em que o time não estava no melhor momento do que ele esperava, comparado com o passado”, apontou.

Por fim, Guardiola exaltou a confiança de Savinho por seguir tentando jogadas diferentes mesmo após errar.

“Ele faz uma ação bem, segunda bem, terceira erra, quatro erros, cinco erros, a sexta tenta de novo e tenta de novo e tenta de novo. E até o fim ele tenta”, iniciou.

Defensivamente ele não é incrível no um contra um, mas seu ritmo de trabalho é impressionante e ele é muito agressivo dos dois lados. “Na esquerda ele consegue fazer esses cruzamentos, o jogo que ele fez foi muito bom”, concluiu.

Além do gol marcado neste domingo, Savinho já contribuiu com cinco assistências em 24 jogos pelo City.

A notícia Guardiola reage ao primeiro gol de Savinho, cria do Atlético, no City foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende