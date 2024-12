crédito: No Ataque Internacional

Sporting x Benfica: onde assistir, horário e escalações pelo Português (Sponting e Benfica fazem clássico português neste domingo (29/12))

Neste domingo (29/12), Sporting e Benfica se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Português. O clássico coloca frente a frente líder e vice-líder. A partida será disputada no Estádio da Alvalade, em Lisboa, a partir das 17h30 (de Brasília).

O Benfica é o primeiro colocado com 38 pontos. Ao todo, coleciona 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota no campeonato. Logo atrás, o Sporting tem 37 pontos, com 12 vitórias, um empate e duas derrotas.

Sporting x Benfica: onde assistir

A partida entre Sporting e Benfica pelo Campeonato Português terá transmissão da Disney+.

Sporting x Benfica: prováveis escalações

Sporting: F. Israel; Z. Debast, O. Diomande e E. Quaresma; G. Quenda, J. Simões, M. Hjulmand e M. Araújo; F. Trincão, V. Gyokeres e C. Harder. Técnico: Rui Borges.

F. Israel; Z. Debast, O. Diomande e E. Quaresma; G. Quenda, J. Simões, M. Hjulmand e M. Araújo; F. Trincão, V. Gyokeres e C. Harder. Rui Borges. Benfica: A. Trubin; T. Araújo, A. Bah, A. Silva e A. Carreras; F. Aursnes, O. Kokçu, Di María, Akturkoglu e J. Beste; V. Pavlids. Técnico: Bruno Lage.

Sporting x Benfica: arbitragem

Árbitro: Fábio Veríssimo

Fábio Veríssimo Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

Pedro Martins e Hugo Marques VAR: Tiago Martins

A notícia Sporting x Benfica: onde assistir, horário e escalações pelo Português foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque