Milan x Roma: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano (Morata, do Milan, e Dybala, da Roma)

Milan e Roma se enfrentam neste domingo (29/12), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 18° rodada do Campeonato Italiano. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Milan vive fase instável e está na oitava colocação do Campeonato Italiano, com 26 pontos. Já a Roma está no décimo lugar, com 19.

Milan x Roma: onde assistir

A partida entre Milan e Roma será transmitida pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Milan x Roma: escalações

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Jiménez; Fofana, Reijnders, Chukwueze, Morata, Pulisic e Abraham. Técnico : Paulo Fonseca.



Roma: Svilar; Mancini, Hummels e Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes e Angeliño; Dybala, El Shaarawy e Dovbyk. Técnico: Cláudio Ranieri.

