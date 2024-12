Ex-jogador do Atlético é o único brasileiro em seleção sub-20 de 2024 da IFFHS (Dorival Júnior escalou como titulares para o duelo com o Uruguai: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vinicius Júnior e Igor Jesus)

O único brasileiro da seleção sub-20 de 2024 é cria do Atlético. A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou o time ideal do ano com jogadores com 20 ou menos anos, e Savinho, que atualmente joga no Manchester City, é o único jogador nascido no Brasil.

Revelado pelo Atlético, Sávio jogou pelo clube mineiro entre 2020 e 2022 até ir para a Europa em negociação com o Grupo City. Em 2023/24, ele brilhou com a camisa do Girona, da Espanha, e foi para o Manchester City. Atualmente, ele é titular da equipe de Pep Guardiola.

Pelo bom ano de 2024, Savinho foi convocado para disputar jogos da Copa América e das Eliminatórias Sul-Americanas pela Seleção Brasileira. Mas não só isso. Ele esteve entre os jogadores mais promissores da temporada.

Savinho foi um dos atacantes da seleção sub-20 de 2024 do futebol mundial. O atacante de 20 anos foi selecionado para estar ao lado de Alejandro Garnacho, do Manchester United, e Lamine Yamal, do Barcelona – o espanhol foi escolhido o melhor jogador sub-20 pela IFFHS, eleição em que o brasileiro ficou em oitavo.

O restante do time ideal de 2024 com atletas sub-20 conta com os seguintes defensores: o goleiro Guillaume Restes, francês do Toulouse; o lateral-direito Rico Lewis, inglês do Manchester City; o zagueiro Pau Cubarsi, espanhol do Barcelona; e o zagueiro Lenny Yoro, francês do Manchester United.

Já o meio-campo tem: Arda Guler, turco do Real Madrid; Kobbie Mainoo, inglês do Manchester United; Warren Zaire Emery, francês do Paris Saint-Germain; e João Neves, português que também joga no PSG.

A notícia Ex-jogador do Atlético é o único brasileiro em seleção sub-20 de 2024 da IFFHS foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno