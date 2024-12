Ex-atacante do Atlético, Diego Costa é alvo de clube tricampeão da Libertadores (Diego Costa venceu a Copa do Brasil e o Brasileiro com a camisa do Galo)

Em reta final de contrato com o Grêmio, Diego Costa ficará, a partir de 2025, livre no mercado e deve ser procurado por outras equipes. Multicampeão pelo Atlético em 2021, o atacante é alvo de clube tricampeão da Copa Libertadores.

O Nacional, do Uruguai, tem interesse em contar com o jogador em seu elenco para a próxima temporada. A informação é do Ovación, caderno esportivo do El País, do Uruguai.

Dessa forma, o tradicional clube uruguaio quer reforçar o setor ofensivo e acredita que o centroavante possa ser o nome ideal. Uma das promessas da última eleição foi contratar um reforço de nível mais alto para 2025.

O nome de Diego surge como alternativa para a negociação por Lucas Alario, que não avançou. O centroavante do Internacional era a primeira opção, porém o Nacional necessita de um plano B.

Até o momento, o Imortal não confirmou a saída do atacante e dos demais jogadores com contrato por encerrar, embora reste apenas quatro dias para o fim dos vínculos. Antes de qualquer definição, a diretoria quer anunciar o novo treinador, que pode ser Gustavo Quinteros, ex-Vélez Sarsfield, para solucionar tais imbróglios.

Por fim, a chegada de Braithwaite, na janela de transferências do meio do ano, confirmou a falta de espaço de Diego, que teve menos oportunidades. Em 26 jogos com a camisa tricolor, o jogador marcou oito gols e concedeu cinco assistências.

