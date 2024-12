Rodrygo curte folga do Real Madrid com ídolo do Atlético e atacante do Cruzeiro

Astro do Real Madrid, o atacante Rodrygo aproveita alguns dias de folga do clube espanhol em Pernambuco, no Brasil. Nesta sexta-feira (27/12), o atleta publicou fotos ao lado de dois conhecidos do futebol mineiro: Ronaldinho Gaúcho, ídolo do Atlético, e Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro.

A ligação com R10 é mesmo pelo “mundo da bola”, já que eles não atuaram juntos. Já Kaio Jorge atuou ao lado de Rodrygo no Santos, em 2019.

Rodrygo ao lado de Ronaldinho | Foto: Reprodução

O centroavante celeste já havia publicado uma foto ao lado do ‘Rayo’ nessa quinta-feira (26/12). “Bom te ver primo! Tamo junto”, escreveu.

Os torcedores da Raposa ‘invadiram’ o post e pediram, em tom de brincadeira, para Kaio Jorge convencer o amigo a atuar no Cruzeiro. Natural de Olinda-PE, o jogador curte as férias na terra natal.

Rodrygo está no Real Madrid desde 2019. Nesta temporada, marcou seis gols e deu quatro assistências em 21 jogos.

O próximo jogo dos Merengues está marcado para 3 de janeiro, sexta-feira, às 17h, no Estádio Mestalla, contra o Valencia, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

