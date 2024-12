Todos os 47 clubes da Copa Libertadores 2025 (Troféu da Copa Libertadores da América)

Todos os 47 clubes que disputarão a Copa Libertadores de 2025 já estão definidos. A competição mais importante da América do Sul começará em 5 de fevereiro com confrontos da primeira fase. Já a fase de grupos iniciará em 2 de abril.

Oito brasileiros disputarão a competição – o Botafogo, campeão da Libertadores, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia, seis melhores colocados do Brasileiro – com exceção do Glorioso, que foi o campeão da Série A, mas já havia se classificado via título continental, e do rubro-negro carioca, que ficou em terceiro, mas se garantiu via copa nacional.

Dentre os representantes do Brasil, país com mais times na Libertadores, seis já começarão entre as 32 equipes da fase de grupos, enquanto dois (Corinthians e Bahia) disputarão as fases preliminares do torneio.

A Argentina é o segundo país com mais clubes na competição internacional, com sete, e o resto das nações – Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela – têm quatro cada. Veja abaixo quais times disputarão a Libertadores 2025.

Os clubes classificados para a Libertadores 2025

Brasil

Botafogo

Palmeiras

Flamengo

Fortaleza

Internacional

São Paulo

Corinthians

Bahia

Argentina

Racing

Estudiantes

Central Córdoba

Vélez

Talleres

River Plate

Boca Juniors

Bolívia

San Antonio Bulo Bulo

Bolívar

The Strongest

Blooming

Chile

Colo-Colo

Universidad de Chile

Deportes Iquique

Ñublense

Colômbia

Atlético Bucaramanga

Tolima

Independiente Santa Fé

Atlético Nacional

Equador

LDU

Independiente del Valle

Barcelona de Guayaquil

El Nacional

Paraguai

Libertad

Olimpia

Cerro Porteño

Nacional

Peru

Universitario

Sporting Cristal

Melgar

Alianza Lima

Uruguai

Peñarol

Nacional

Boston River

Defensor

Venezuela

Deportivo Táchira

Carabobo

Universidad Central

Monagas

