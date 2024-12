Brasileiro está invicto na Premier League em jogos que faz gol; veja números (Bola da Premier League)

Decisivo? O atacante Gabriel Jesus marcou dois gols no sábado (21/12) – os primeiros da goleada do Arsenal sobre o Crystal Palace por 5 a 1, no Selhurst Park, em Londres -, e ampliou uma sequência impressionante: o brasileiro está invicto em jogos da Premier League que coloca a bola na rede.

Com as camisas de Manchester City e Arsenal, o atacante de 27 anos já fez gols em 61 partidas do Campeonato Inglês. Esses jogos terminaram com vitória do clube de Jesus em 56 oportunidades e o placar ficou empatado só cinco vezes .

Logo, com as atuais estatísticas, se Gabriel Jesus fizer pelo menos um gol em jogo do Campeonato Inglês, a sua equipe não será derrotada. Trata-se de uma estatística impressionante da cria da base do Palmeiras que voltou à boa fase após um início de temporada marcado por problemas físicos.

Com os dois gols, Gabriel Jesus também se aproximou do posto de maior artilheiro brasileiro da história da Premier League. O atacante tem 75 gols, sete a menos que Roberto Firmino, que fez história no Liverpool e está na Arábia Saudita.

O próximo jogo que pode contar com protagonismo de Jesus é na sexta-feira (27/12), às 17h15. O Arsenal receberá o Ipswich no Emirates Stadium, em jogo da 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Atualmente, os Gunners estão na terceira posição do torneio, seis pontos e um jogo a menos que o líder Liverpool.

A notícia Brasileiro está invicto na Premier League em jogos que faz gol; veja números foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque