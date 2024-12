O astro do Barcelona que não colocou Vini Jr. no top 3 do The Best

O astro do Barcelona que não colocou Vini Jr. no top 3 do The Best (Elenco do Barcelona)

Nesta terça-feira (17/12), Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa no prêmio The Best. Logo após a eleição, os votos foram divulgados e revelou-se que o atacante Robert Lewandowski, astro do Barcelona, não colocou o brasileiro no top 3.

Têm direito ao voto os treinadores e capitães das seleções filiadas à Fifa, além de jornalistas dessas confederações. Assim, Lewandowski participou como representante da Polônia.

Cada eleitor escolhe aqueles a quem considera os três melhores do mundo, com base em uma lista prévia feita pela Fifa. O trio é rankeado em primeiro, segundo e terceiro colocado.

Dessa forma, as escolhas de Lewandowski foram Rodri, Lamine Yamal e Dani Carvajal, nesta ordem.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1869079362806694134

Outros grandes nomes do futebol mundial deixaram Vini de fora do top 3. Ex-jogador do Barcelona e hoje no Colo-Colo, Arturo Vidal escolheu Messi, Carvajal e Yamal.

Além dele, Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, Oblak, do Atlético de Madrid, Çalhano?lu, da Inter de Milão, e Morata, do Milan, deixaram o brasileiro de fora do pódium.

A notícia O astro do Barcelona que não colocou Vini Jr. no top 3 do The Best foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque