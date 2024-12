Dois capitães sul-americanos não votaram em Vini Jr. no Fifa The Best

Vini Jr. ergue troféu de melhor do mundo no Fifa The Best

Vini Jr. recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo na cerimônia do Fifa The Best, nesta terça-feira (17/12), em Doha, no Catar. O craque do Real Madrid e do Brasil foi o preferido dos capitães – que integram o colégio eleitoral -, mas ignorado por dupla de seleções da América do Sul.

O No Ataque analisou os votos dos capitães das seleções filiadas à Fifa e que, portanto, têm direito a voto no Fifa The Best. Na América do Sul, apenas dois não colocaram Vini Jr. no top 3.

Capitão do Chile, o volante Arturo Vidal, do Colo-Colo, deixou o brasileiro de fora da lista. Para ele, o melhor do mundo foi o argentino Lionel Messi (Inter Miami), seguido do espanhol Dani Carvajal (Real Madrid) e do também espanhol Lamine Yamal (Barcelona).

O outro que não votou em Vini foi o zagueiro Giménez, do Atlético de Madrid. O capitão da Seleção Uruguaia votou no compatriota Federico Valverde (meio-campista do Real Madrid) como melhor do mundo. O meio-campista espanhol Rodri (Manchester City) e o centroavante norueguês Erling Haaland (Manchester City) fecham o top 3.

Quem colocou Vini em 1º?

Por outro lado, os outros oito capitães de seleções sul-americanas que jogam as Eliminatórias para a Copa do Mundo colocaram Vini no top 3.

O brasileiro foi o melhor do mundo para Luis Haquin (Bolívia), Danilo (Brasil), James Rodríguez (Colômbia), Enner Valencia (Equador), Gustavo Gómez (Paraguai), Paolo Guerrero (Peru) e Tomás Rincón (Venezuela).

Capitão da Argentina, Messi também votou em Vini Jr. Para o craque do Inter Miami, o brasileiro foi o terceiro melhor do planeta, atrás de Lamine Yamal e do atacante francês Kylian Mbappé (Real Madrid e ex-PSG), nesta ordem.

Como votaram os capitães sul-americanos no Fifa The Best?

Messi (capitão da Argentina) – Lamine Yamal (1º), Kylian Mbappé (2º) e Vinicius Júnior (3º)

Luis Haquin (capitão da Bolívia) – Vinicius Júnior (1º), Rodri (2º) e Jude Bellingham (3º)

Danilo (capitão do Brasil) – Vinicius Júnior (1º), Jude Bellingham (2º) e Lamine Yamal (3º)

Arturo Vidal (capitão do Chile) – Lionel Messi (1º), Dani Carvajal (2º) e Lamine Yamal (3º)

James Rodríguez (capitão da Colômbia) – Vinicius Júnior (1º), Dani Carvajal (2º) e Jude Bellingham (3º)

Enner Valencia (capitão do Equador) – Vinicius Júnior (1º), Toni Kross (2º) e Rodri (3º)

Gustavo Gómez (capitão do Paraguai) – Vinicius Júnior (1º), Rodri (2º) e Erling Haaland (3º)

Paolo Guerrero (capitão do Peru) – Vinicius Júnior (1º), Lionel Messi (2º) e Federico Valverde (3º)

José Giménez (capitão do Uruguai) – Federico Valverde (1º), Rodri (2º) e Erling Haaland (3º)

Tomás Rincón (capitão da Venezuela) – Vinicius Júnior (1º), Rodri (2º) e Toni Kross (3º)

