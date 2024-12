crédito: No Ataque Internacional

Jogador descobre morte de irmão durante intervalo de partida e é homenageado por torcedores (Maestro foi homenageado por jogadores e torcedores)

O meio-campista angolano Maestro, do Adana Demirspor, foi informado da morte de um irmão durante intervalo de partida do Campeonato Turco.

O time do jogador enfrentou o Besikitas nessa terça-feira (16/12), no New Adana Stadium, pela 16° rodada da competição.

Após o fim da primeira etapa, Maestro, que começou a partida entre os titulares, soube do falecimento do familiar.

Mesmo com a notícia, o atleta quis permanecer na partida. O Adana Demirspor venceu o confronto por 2 a 1 e Maestro ficou em campo até o fim do jogo.

Após o apito final, o jogador foi homenageado por torcedores e companheiros de equipe.

Adana Demirsporlu futbolcular, kar??la?man?n devre aras?nda karde?inin vefat haberini alan Maestro'yu teselli etti.



Maestro, galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu.#ADSvBJK #beINSPORTS pic.twitter.com/rrSsKGKCqq — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 16, 2024

Maestro

O jogador de 21 anos foi revelado pelo AFA, da Angola, e passou pelo Estrela Amadora (POR) e Benfica (POR).

Em 2023, Maestro foi contratado pelo Adana Demirspor. O Atleta tem 29 partidas disputas pelo time e distribuiu uma assistência.

