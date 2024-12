Que dia vai ser a final da Copa Intercontinental? ()

A final da Copa Intercontinental da Fifa tem data marcada. Real Madrid e Pachuca, do México, se enfrentam na decisão na quarta-feira (18/12), às 14h, no estádio Lusail, no Catar, nos Emirados Árabes.

O Real Madrid, atual campeão da Champions League já chegou classificado à final do torneio. Na segunda fase, o Pachuca, do México, eliminou o Botafogo, e o Al-Ahly bateu o Al-Ain. Já na terceira fase, o Pachuca venceu o Al-Ahly nos pênaltis e garantiu a vaga na grande decisão da competição.

Estádio Lusail

O Estádio Lusail foi o palco da final da Copa do Mundo de 2022 e recebeu o grande duelo entre Argentina e França, que acabou com Messi campeão.

A arena foi projetada para ser o grande símbolo da Copa do Mundo. Com capacidade para 80 mil torcedores, a tecnológica arena fica em uma cidade futurista construída praticamente do zero. Além da final do Mundial, recebeu dois jogos do Brasil.

A notícia Que dia vai ser a final da Copa Intercontinental? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque