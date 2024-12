Ex-jogador do Manchester City é eleito presidente de país europeu (Mikheil Kavelashvili, ex-atacante do Manchester City e agora presidente da Geórgia)

O novo presidente da Geórgia é um ex-jogador de futebol. Mikheil Kavelashvili, ex-atacante do Manchester City, de 53 anos, venceu as eleições neste sábado (14/12) pelo partido de extrema-direita People’s Power.

Segundo o presidente da comissão eleitoral, Giorgi Kalandarishvili, o ex-atleta venceu com 224 votos em eleição sem concorrência e boicotada pela oposição.

Com a crise política do país, a atual chefe de estado, Salomé Zurabishvili, classificou as eleições como “ilegítimas” e declarou se recusar a entregar o cargo até que novas eleições sejam feitas.

Crise política na Geórgia

Atualmente, o país europeu vive crise política interna desde que o Sonho Georgiano reivindicou a vitória nas eleições legislativas, também consideradas fraudulentas pela oposição, em outubro.

No mês passado, o governo decidiu adiar as negociações de adesão à União Europeia até 2028, o que aqueceu a instabilidade política do país. Kavelashvili é pró-Rússia e contra a aproximação ao bloco, enquanto a presidente Zurabishvili é a favor e se posiciona contra o governo de Vladimir Putin.

Carreira como jogador

Mikheil Kavelashvili fez carreira no futebol entre 1988 e 2006. Atuando como atacante, jogou pelo Manchester City entre 1995 e 1997, antes dos anos dourados do clube inglês. Também, joogu pelo Basel, da Suíça, ao lado do brasileiro Kleber, ex-Corinthians, Internacional e Santos, e com o croata Ivan Rakiti?, ex-Barcelona.

Kavelashvili também defendeu a seleção da Geórgia. Em 43 jogos, marcou seis gols.

