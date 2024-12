crédito: No Ataque Internacional

Veja classificação atualizada da Champions League após o fim da 6ª rodada (Taça da Champions League)

A 6ª rodada da Champions League chegou ao fim na quarta-feira (12/12) com a liderança do Liverpool, que tem 100% de aproveitamento, e os “sofrimentos” de Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain, que ainda lutam pela vaga na fase final. Veja abaixo a classificação atualizada da Liga dos Campeões.

O novo formato da Champions League, com a fase de liga, conta com oito rodadas, ou seja, ainda restam duas partidas para cada time – serão realizadas em 18/19 e 26 de janeiro. Os oito primeiros colocados vão diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão os playoffs.

Líder da competição, o Liverpool é o único time que ainda não perdeu na atual edição e nem sequer perdeu pontos. A equipe inglesa, que também lidera a Premier League, tem seis vitórias nos seis primeiros jogos e já abriu três pontos de vantagem para o vice-líder Barcelona e cinco para o terceiro colocado Arsenal.

Na segunda parte da tabela, os poderosos Real Madrid e Manchester City estão próximos das últimas vagas que garantem vaga aos playoffs. O time espanhol de Carlo Ancelotti está em 20º, com nove pontos, um a mais que a equipe inglesa treinada por Pep Guardiola. Já o PSG está fora da zona de classificação: é dono do 25º lugar, com só sete pontos.

Enquanto isso, as últimas posições estão com RB Leipzig, da Alemanha, Slovan Bratislava, da Eslováquia, e Young Boys, da Suíça. Esses times perderam as seis primeiras partidas e estão eliminados.

Classificação da Champions League

Liverpool – 18 pontos Barcelona – 15 pontos Arsenal – 13 pontos (+9 de saldo) Bayer Leverkusen – 13 pontos (+7 de saldo) Aston Villa – 13 pontos (6 de saldo e 9 gols feitos) Internazionale – 13 pontos (6 de saldo e 7 gols) Brest – 13 pontos (4 de saldo) Lille – 13 pontos (3 de saldo) Borussia Dortmund – 12 pontos (9 de saldo e 18 gols feitos) Bayern de Munique – 12 pontos (9 de saldo e 17 gols feitos) Atlético de Madrid – 12 pontos (4 de saldo) Milan – 12 pontos (3 de saldo) Atalanta – 11 pontos (9 de saldo) Juventus – 11 pontos (4 de saldo) Benfica – 10 pontos (3 de saldo) Monaco – 10 pontos (2 de saldo e 12 gols feitos) Sporting – 10 pontos (2 de saldo e 11 gols feitos) Feyenoord – 10 pontos (-1 de saldo) Brugge – 10 pontos (-2 de saldo) Real Madrid – 9 pontos (1 de saldo) Celtic – 9 pontos (0 de saldo) Manchester City – 8 pontos (4 de saldo) PSV – 8 pontos (2 de saldo) Dínamo Zagreb – 8 pontos (-5 de saldo) Paris Saint-Germain – 7 pontos (0 de saldo) Stuttgart – 7 pontos (-3 de saldo) Shakhtar Donetsk – 4 pontos (-8 de saldo) Sparta Praga – 4 pontos (-11 de saldo) Sturm Graz – 3 pontos (-5 de saldo) Girona – 3 pontos (-6 de saldo) Estrela Vermelha – 3 pontos (-9 de saldo) RB Salzburg – 3 pontos (-15 de saldo) Bologna – 2 pontos RB Leipzig – 0 ponto (-7 de saldo) Slovan Bratislava – 0 ponto (-16 de saldo) Young Boys – 0 ponto (-19 de saldo)

