Viktoria Plzen x Manchester United: onde assistir, horário e escalações pela Europa League (Jogadores do Manchester United celebram gol)

Viktoria Plzen e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (12/12), às 14h45, no Stadion Mesta Plzne, em Plzen, na Tchéquia, pela sexta rodada da Europa League.

O Viktoria Plzen está com nove pontos e é o 13 colocado. Já o Manchester United tem a mesma pontuação e ocupa a 12° posição. Ambas as equipes estão invictas no torneio e tem três empates e duas vitórias na competição.

Viktoria Plzen x Manchester United: onde assistir

A partida entre Viktoria Plzen e Manchester United será transmitida pela CazéTV (canal no YouTube).

Viktoria Plzen x Manchester United: escalações

Viktoria Plzen: Jedlicka; Dweh, Markovic e Jamelka; Cadu, Cerv, Kalvach, Sulc e Souaré; Vydra; Jirka. Técnico: Miroslav Koubek.

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt e Martínez; Diallo, Casemiro, Ugarte e Dalot; Rashford e Bruno Fernandes; Zirkzee. Técnico: Rúben Amorim.

Viktoria Plzen x Manchester United: arbitragem

Árbitro: Marian Barbu (Romênia)

