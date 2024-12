crédito: No Ataque Internacional

Juventus x Manchester City: onde assistir, horário e escalação pela Champions League (Vlahovic, da Juventus, e Haaland, do Manchester City)

Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (11/12), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, pela sexta rodada da Champions League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

A Juventus está na 20ª colocação da competição, com oito pontos. Já o City está pouco à frente, em 18º, com a mesma pontuação. As duas equipes estão na zona de classificação à repescagem da Champions.

Juventus x Manchester City: onde assistir

O jogo entre Juventus e Manchester City será transmitido pelo canal Max (streaming).

Juventus x Manchester City: escalações

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu e Danilo; Locatelli e Thuram; Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico : Thiago Motta.



Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji e Gvardiol; Bernardo Silva, Gundogan e De Bruyne; Grealish, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

