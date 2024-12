Fifa anuncia datas da Copa do Mundo Feminina no Brasil: ‘Torneio histórico’

Fifa anuncia datas da Copa do Mundo Feminina no Brasil: ‘Torneio histórico’ (Taça da Copa do Mundo Feminina)

A Fifa divulgou, nesta terça-feira (10/12), o período de disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. O Mundial será disputado de 24 de junho – data da partida de abertura – a 25 de julho – dia da grande final.



“A Copa do Mundo Feminina no Brasil já está tomando forma e mal podemos esperar pela partida de abertura na quinta-feira, 24 de junho de 2027 – e por todos os jogos que levarão à final no domingo, 25 de julho de 2027”, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em nota enviada à imprensa.

“Este torneio histórico terá um impacto enorme não apenas na América do Sul, mas em todo o mundo, levando o futebol feminino para o próximo nível em termos de participação e popularidade”, concluiu o dirigente.

Cidades e estádios da Copa do Mundo Feminina 2027

Para sediar a Copa do Mundo, é necessário um mínimo de oito estádios. Em novembro, especialistas da Fifa visitaram o Brasil para avaliar as instalações de treinamento e hotéis para as equipes. A previsão é que as cidades-sede sejam anunciadas no início de 2025.

As cidades cotadas são Belém (Mangueirão), Belo Horizonte (Mineirão) Brasília (Estádio Nacional), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro ( Maracanã) Salvador (Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Além dos critérios técnicos, as cidades-sedes serão escolhidas de acordo com as possibilidades de desenvolvimento do futebol feminino.

Será a primeira vez que o Brasil sediará uma Copa do Mundo Feminina. Em 2014, o Brasil recebeu pela segunda vez o Mundial Masculino – a primeira foi em 1950.

