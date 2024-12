Quando o Flamengo joga o Mundial de Clubes? Veja datas, horários e locais das partidas (O Flamengo está no Mundial de Clubes de 2025 graças ao título da Copa Libertadores de 2022)

O Flamengo vai estrear no Mundial de Clubes da Fifa no dia 16 de junho de 2025, uma segunda-feira, a partir de 22h (horário de Brasília). O adversário do rubro-negro na estreia será o Espérance de Tunis, da Tunísia, pela primeira rodada do Grupo D.

Flamengo e Espérance de Tunis se enfrentarão no Lincoln Financial Field, popularmente conhecido como The Linc. O estádio do Philadelphia Eagls (equipe da NFL) está localizado na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Na sequência, o Flamengo vai encarar o Chelsea. O confronto diante dos ingleses será no dia 20 de junho, sexta-feira, a partir de 15h (horário de Brasília). Mais uma vez a partida do rubro-negro ocorrerá no Lincoln Financial Field.

O León, do México, enfrentará o Flamengo na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A partida será no dia 24 de junho, terça-feira, a partir de 22h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Datas, horários e locais dos jogos do Flamengo

Flamengo x Esperánce de Tunis – 16/06, segunda-feira, às 22h – Estádio Lincoln Financial Field – Filadélfia

– 16/06, segunda-feira, às 22h – Estádio Lincoln Financial Field – Filadélfia Flamengo x Chelsea – 20/06, sexta-feira, às 15h – Estádio Lincoln Financial Field – Filadélfia

– 20/06, sexta-feira, às 15h – Estádio Lincoln Financial Field – Filadélfia Flamengo vs. León – 24/06, terça-feira, às 22h – Camping World Stadium – Orlando

Flamengo no mata-mata?

Oitavas de final

Se o Flamengo avançar em primeiro lugar no Grupo D do Mundial de Clubes, terá pela frente o segundo lugar do Grupo C nas oitavas de final.

Bayern de Munique-ALE, Auckland City-AUS, Boca Juniors-ARG e Benfica-POR são os integrantes do Grupo C.

A partida entre o primeiro lugar do Grupo D e o segundo do Grupo C será no dia 29 de junho, domingo, às 17h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, da NFL, em Miami, na Flórida.

Caso o Flamengo avance em segundo lugar, a partida contra o primeiro do Grupo C ocorrerá no dia 28 de junho, sábado, às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, estádio do Atlanta Falcons, da NFL, e do Atlanta United, da MLS, em Atlanta, Geórgia.

Quartas de final

No cenário em que o Flamengo termina a fase de Grupos em primeiro do Grupo D e vence o confronto das oitavas de final, o adversário das quartas virá do jogo entre o primeiro do Grupo B contra o segundo do Grupo A.

Nesse caso, o rubro-negro jogaria a partida das quartas no dia 5 de julho, sábado, às 13h, novamente no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Na outra situação em que o Flamengo se classifica em segundo do grupo e derrota o adversário das oitavas, o rival das quartas virá do jogo entre o primeiro do Grupo A contra o segundo do Grupo B.

Sendo assim, o time carioca jogaria no dia 4 de julho, sexta-feira, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Semifinais

Os jogos da semifinais estão marcados para os dias 8 e 9 de julho, terça e quarta, respectivamente. As duas partidas serão às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, casa do New York Jets e do New York Giants, ambos NFL, em East Rutherford, Nova Jérsei.

Final

A final do Mundial de Clubes será disputada no dia 13 de julho, domingo, às 16h (horário de Brasília), também no MetLife Stadium.

Veja os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A : Palmeiras, Porto-POR, Al-Ahly-EGI e Inter Miami-EUA.

: Palmeiras, Porto-POR, Al-Ahly-EGI e Inter Miami-EUA. Grupo B : Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP, Botafogo e Seattle Sounders-EUA.

: Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP, Botafogo e Seattle Sounders-EUA. Grupo C : Bayern de Munique-ALE, Auckland City-AUS, Boca Juniors-ARG e Benfica-POR.

: Bayern de Munique-ALE, Auckland City-AUS, Boca Juniors-ARG e Benfica-POR. Grupo D : Flamengo , Auckland City-AUS, Chelsea-ING e León-MEX.

: , Auckland City-AUS, Chelsea-ING e León-MEX. Grupo E : River Plate-ARG, Urawa Red-JAP, Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA.

: River Plate-ARG, Urawa Red-JAP, Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA. Grupo F : Fluminense, Borussia Dortmund-ALE, Ulsan e Mamelodi Sundowns-AFS.

: Fluminense, Borussia Dortmund-ALE, Ulsan e Mamelodi Sundowns-AFS. Grupo G : Manchester City-ING, Wydad Casablanca-MAR, Al Ain-EAU e Juventus-ITA.

: Manchester City-ING, Wydad Casablanca-MAR, Al Ain-EAU e Juventus-ITA. Grupo H: Real Madrid-ESP, Al-Hilal-SAU, Pachuca-MEX e RB Salzburg-AUT.

