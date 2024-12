crédito: No Ataque Internacional

Girona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela La Liga (Partida será em Girona)

Girona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (7/12), às 17h (de Brasília), no estádio Montilivi, pela 16ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Girona está com 22 pontos e o oitavo colocado. Nos últimos cinco jogos da equipe do torneio foram três vitórias, um empate e uma derrota.

Já o Real Madrid é o vice-líder, com 33 pontos. Foram três vitórias e duas derrotas do time nas últimas cinco partidas. O atacante brasileiro Vini Jr. ainda se recupera de lesão no bíceps femoral da perna esquerda e não foi relacionado.

Girona x Real Madrid: onde assistir

O jogo entre Girona e Real Madrid vai ser transmitido pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Girona x Real Madrid: escalações

Girona : Gazzaniga; A. Martinez, D. Lopez, Krejci, Gutierrez; Martin, Romeu; Gil, Van de Beek, Danjuma; Miovski. Técnico : Michel.

: Gazzaniga; A. Martinez, D. Lopez, Krejci, Gutierrez; Martin, Romeu; Gil, Van de Beek, Danjuma; Miovski. : Michel. Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé, Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Girona x Real Madrid: arbitragem

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

