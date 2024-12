Sorteio define grupos do Super Mundial de Clubes 2025 (Troféu do Super Mundial de Clubes de 2025)

O sorteio realizado nesta quinta-feira (5/12), em Miami, nos Estados Unidos, definiu os oito grupos do Super Mundial de Clubes 2025. A primeira edição do torneio da Fifa será disputado entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano e conta com participantes de todos os continentes. Veja as chaves abaixo.

Quatro clubes brasileiros estão na competição: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Os três primeiros foram cabeças de chave, estando no pote 1 do sorteio, enquanto o Glorioso, recém-campeão da Libertadores, estava no 3.

Cada grupo sorteado conta com um clube de cada pote. Contudo, nenhum grupo pôde contar com equipes da mesma confederação, com exceção da Uefa – que tem 12 clubes no torneio. Assim, os clubes brasileiros foram impedidos de se enfrentar na primeira fase antes mesmo do sorteio.

Além disso, o sorteio foi organizado para que equipes da Uefa e da Conmebol não se enfrentem no mata-mata antes da semifinal caso terminem no primeiro lugar dos grupos.

Por fim, os clubes do país-sede, os Estados Unidos, já tinha os grupos determinados antes mesmo do sorteio. Já estava decidido que o Inter Miami estaria no grupo A e seria responsável pela estreia, em casa, no Hard Rock Stadium, em 15 de julho, enquanto o Seattle Sounders estaria presente no B.

Grupos do Super Mundial

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

Red Bull Salzburg (AUT)

Onde será o Super Mundial?

A primeira edição do Super Mundial de Clubes será nos Estados Unidos. Ao todo, 12 estádios em 11 cidades receberão os jogos.

Miami [Hard Rock Stadium]

Seattle [Lumen Field]

Los Angeles [Rose Bowl Stadium]

Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium]

Atlanta [Mercedes Benz Stadium]

Nashville [Geodis Park]

Charlotte [Bank of America Stadium]

Cincinnati [TQL Stadium]

Washington [Audi Field]

Philadelphia [Lincoln Financianl Field]

Nova York [MetLife Stadium]

Qual o formato do Super Mundial?

O Super Mundial de Clubes terá formato semelhante à Copa do Mundo. Na fase classificatória, são 32 clubes divididos em oito grupos de quatro.

Os times de cada chave se enfrentam em turno único – fazem, portanto, três partidas cada. Os dois melhores se classificam às oitavas de final, enquanto os dois piores são eliminados.

A partir das oitavas de final, o formato é de mata-mata clássico, com eliminatórias em jogo único. Não haverá decisão de terceiro lugar.

Onde assistir ao Super Mundial?

A DAZN (streaming) chegou a um acordo com a Fifa para a transmissão global e gratuita do Super Mundial de Clubes 2025. É possível, contudo, que a empresa sublicencie a exibição da competição para outros canais.

