Jogadores do Cruzeiro curtem post de ex-técnico do time em novo clube (Larcamón mostra a camisa do Necaxa, do México)

O argentino Nicolás Larcamón, de 40 anos, ex-técnico do Cruzeiro, usou sua conta na rede social Instagram para celebrar os primeiros dias no novo clube, o Necaxa, do México. E um detalhe mostrou que ele é querido por alguns jogadores com quem trabalhou durante a passagem pela Toca da Raposa.

Larcamón comandou a equipe celeste por quatro meses, no início desta temporada. Em 14 jogos, foram sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

Ele tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2025, mas foi demitido, ainda na gestão de Ronaldo na SAF, no início de abril, após perder a final do Campeonato Mineiro para o Atlético – com a derrota de virada por 3 a 1, na segunda partida da final.

O aproveitamento de 59,5% não deixou boas lembranças nos torcedores, mas alguns jogadores parecem ter aprovado o período ao lado do argentino.

Atletas que foram comandados por Larcamón na Raposa reagiram à publicação do treinador, tão logo ela foi postada.

O goleiro Rafael Cabral, os zagueiros Villalba e Zé Ivaldo, os laterais Wesley Gasolina e Marlon, além do atacante Barreal estão entre os atletas que curtiram o post de Larcamón.

Novo clube de ex-técnico do Cruzeiro

Na publicação, Larcamón fala com entusiasmo do novo clube. Ele estava desempregado desde a saída do Cruzeiro, e foi anunciado pelo Necaxa em 26 de novembro – portanto, quase oito meses depois de deixar a Toca.

“Enorme motivação e entusiasmo por iniciar este novo projeto no Necaxa. E também muita felicidade por voltar a trabalhar neste país que nos tratou tão bem e do qual gosto tanto”, escreveu o técnico.

Antes de ser contratado pelo Cruzeiro, Larcamón comandou Puebla e León, também mexicanos.

Ele começou a carreira de treinador no Anzoátegui, da Venezuela, e passou ainda por três clubes chilenos: Antofagasta, Huachipato e Curicó Unido.

