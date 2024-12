Arsenal bate Manchester United em casa e engata terceira vitória seguida na Premier League (Arsenal bateu o Manchester United por 2 a 0)

A Premier League segue a todo vapor. Nesta quarta-feira, o Arsenal bateu o Manchester United por 2 a 0, no Emirates Stadium, pela 14ª rodada. Em duas cobranças de escanteio, Timber e Saliba anotaram os gols dos Gunners.

Com o resultado, o Arsenal somou a terceira vitória consecutiva no Inglês. O time de Mikel Arteta ocupa a terceira colocação, agora com 28 pontos – mesma pontuação do vice-líder Chelsea, que leva a melhor no saldo de gols. Do outro lado, o Manchester United segue com 19 pontos e figura na 11ª posição. Essa foi a primeira derrota de Ruben Amorim no comando da equipe.

Os dois clubes, agora, retornam a campo pela 15ª rodada da Premier League. O Manchester United encara o Nottingham Forest neste sábado, às 14h30 (de Brasília), no Old Trafford. Já o Arsenal visita o Fulham neste domingo, às 11h, no Craven Cottage.

O jogo

O Arsenal abriu o placar com três minutos de jogo, mas teve o gol anulado. Em saída errada de Onana, Odegaard recuperou e enfiou para Havertz dentro da área. O alemão escorou para Martinelli, que fez o gol com tranquilidade. No entanto, foi marcado um impedimento do atacante alemão no lance. Já com oito minutos, o Arsenal chegou com perigo novamente. Após cobrança de escanteio na primeira trave, Thomas Partey subiu sozinho, mas não conseguiu direcionar o cabeceio e mandou rente à trave esquerda.

Aos 24 minutos, o Arsenal perdeu mais uma chance de gol. Após cobrança de escanteio, Zinchenko ficou com a sobra e arriscou um voleio. A bola desviou na zaga do United e sobrou limpa para Martinelli, de frente para o gol. O brasileiro chutou colocado, de primeira, mas mandou por cima do gol.

Foi aos 42 minutos que o Manchester United chegou com perigo pela primeira vez. A bola sobrou com Maguire do lado direito da grande área, e o zagueiro cruzou para o meio. A defesa do Arsenal afastou mal e Dalot finalizou rasteiro, cruzado, mas para fora.

Com três minutos da segunda etapa, o Arsenal assustou mais uma vez. Odegaard escapou da marcação e serviu Rice dentro da área. O volante bateu de primeira, mas pegou muito embaixo da bola e ela foi por cima do travessão.

E foi aos sete minutos que o Arsenal abriu o placar. Rice cobrou escanteio na primeira trave e a bola passou pela zaga do United, sobrando livre para Timber cabecear para o fundo das redes e fazer 1 a 0 para os Gunners.

Com 21 minutos, o Manchester United quase deixou tudo igual no marcador. Bruno Fernandes cobrou escanteio para a segunda trave e De Ligt cabeceou sozinho, obrigando o goleiro Raya a fazer grande defesa para evitar o gol.

Mas aos 27 minutos, o Arsenal aumentou sua vantagem no Emirates Stadium. Em nova cobrança de escanteio, Saka alçou bola para a segunda trave e Partey cabeceou para o meio da pequena área. A bola bateu nas costas de Saliba e terminou no fundo do gol.

Perto do fim da partida, o United tentou diminuir em jogada ensaiada. Em falta frontal para o gol da entrada da área, Bruno Fernandes rolou para Antony dentro da área. O brasileiro chutou de primeira e parou em defesa de Raya, que espalmou.

