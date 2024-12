Plataforma de streaming fecha acordo bilionário com a Fifa para transmissão do Super Mundial

A plataforma de streaming DAZN fechou o acordo com a Fifa para a transmissão exclusiva dos jogos do Super Mundial de Clubes de 2025. As partidas serão exibidas gratuitamente para o mundo inteiro.

“O acordo permitirá que todas as 63 partidas envolvendo os 32 dos melhores clubes do mundo sejam transmitidas ao vivo e gratuitamente na DAZN em todo o mundo, com a possibilidade de sublicenciamento para redes locais de transmissão linear aberta”, diz o anúncio feito por Fifa e DAZN, nesta quarta-feira (4/12).

O acordo que possibilita a DAZN a realizar o sublicenciamento do Mundial para canais abertos de TV deve render cerca de US$ 1 bilhão (R$ 6,04 bilhões) à Fifa, de acordo com o site inglês The Athletic.

Dessa forma, a DAZN tem a autorização de sublicenciar localmente a transmissão da competição.

Super Mundial de Clubes

O torneio será disputado nos Estados Unidos, de 15 junho a 13 julho de 2025, com 32 times divididos em oito grupos de quatro integrantes.

Os dois melhores de cada chave avançarão às oitavas de final. Os grupos da primeira fase serão definidos por meio de um sorteio, que ainda não tem data para ocorrer.

Quatro clubes brasileiros estão classificados ao Super Mundial: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Abaixo, veja todos os participantes.

Participantes do Super Mundial de Clubes

América do Sul

Palmeiras (Brasil) – campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) – campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) – campeão da Libertadores 2023

Botafogo (Brasil) – campeão da Libertadores 2024

River Plate (Argentina) – via ranking da Conmebol

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) – campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) – campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) – campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da Uefa

Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da Uefa

Paris Saint-Germain (França) – via ranking da Uefa

Inter de Milão (Itália) – via ranking da Uefa

Porto (Portugal) – via ranking da Uefa

Benfica (Portugal) – via ranking da Uefa

Juventus (Itália) – via ranking da Uefa

Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da Uefa

RB Salzburg (Áustria) – via ranking da Uefa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) – campeão da Champions League da Ásia 2021/22

Urawa Red Diamonds (Japão) – campeão da Champions League da Ásia 2022/23

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – campeão da Champions League da Ásia 2023/24

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) – via ranking da AFC

África

Al Ahly (Egito) – campeão da Champions League da África 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) – campeão da Champions League da África 2021/2022

Espérance (Tunísia) – via ranking da CAF

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – via ranking da CAF

Américas do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) – campeão da Concachampions 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) – campeão da Concachampions 2022

León (México) – campeão da Concachampions 2023

Pachuca (México) – campeão da Concachampions 2024

Inter Miami (Estados Unidos) – representante do país anfitrião

Oceania

Auckland City (Nova Zelândia) – campeão da Champions League da Oceania com melhor posição no ranking da OFC

