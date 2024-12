Gostou do que viu? Técnico do Real Madrid reage à final entre Botafogo e Atlético na Libertadores

O Real Madrid está na mira do Botafogo! Afinal, com a vitória sobre o Atlético, por 3 a 1, na decisão da Copa Libertadores, o time carioca vai participar da Copa Intercontinental, no Catar. A equipe madridista já está garantida na final da competição uma vez que foi campeã da última edição da Champions League.

O primeiro desafio do Botafogo, no entanto, será o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro, em Doha. Se vencer, avança à semifinal e encara o Al-Ahly, três dias depois. O finalista vai encarar o Real Madrid no dia 18 de dezembro justamente na capital do Catar.

Ancelotti reage à final entre Botafogo e Atlético

Diante desse cenário, engana-se quem pensa que o Real Madrid não está de olho no campeão da Libertadores. Nesta terça-feira (3/12), o técnico italiano Carlo Ancelotti surpreendeu durante uma coletiva de imprensa quando foi questionado sobre a final entre Botafogo e Atlético.

Em resposta ao jornalista brasileiro Fernando Kallás, torcedor assumido do Botafogo, Ancelotti contou que assistiu ao jogo e se derreteu pelo desempenho do alvinegro carioca.

O treinador do Real Madrid, inclusive, destacou o lance em que o volante Gregore, do time carioca, foi expulso antes do primeiro minuto de partida ao acertar um chute em Fausto Vera.

“Sim, eu vi o jogo. Uma atmosfera fantástica, estou encantado. O primeiro minuto da partida foi incrível, com essa patada… Depois, a atitude e o compromisso da equipe [Botafogo]… Foi extraordinário. Um jogo fantástico!”, exaltou Ancelotti.

O italiano ainda parabenizou o meio-campista Allan, do Botafogo. O brasileiro foi comandado por Ancelotti na Itália, onde defendeu o Napoli. O técnico esteve à frente da equipe nas temporadas de 2018/19 e 2019/20.

“Estou muito feliz pelo Allan que ganhou a Copa Libertadores. Também [estou feliz] pelo Botafogo, que é uma equipe histórica do futebol brasileiro e foi capaz de ganhar pela primeira vez a Libertadores”, salientou.

Perguntei pro ?@MrAncelotti? hoje se ele tinha visto a vitória épica do glorioso ?@Botafogo? na final da ?@LibertadoresBR? e ele deu essa resposta. Disse q viu o jogo, q achou incrível e elogiou muito o esforço e sacrifício dos jogadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/ljkySb78nR — Fernando Kallás (@fernandokallas) December 3, 2024

Botafogo x Real Madrid?

Ancelotti também comentou brevemente sobre a possibilidade de encarar o Botafogo na final da Copa Intercontinental.

“Estamos encantados que isso aconteça. Se passar, eles têm que lutar em outras partidas para chegar à final do Mundial contra nós. Mas parabéns a todos foi um grande sucesso para eles. Fizeram um esforço extraordinário”, finalizou.

Todos os classificados da Copa Intercontinental

Al-Ain – Campeão da Champions League Asiática 2023/24 (já eliminados)

Auckland City – Campeão da Champions League da Oceania 2024 (já eliminados)

Al-Ahly – Campeão da Liga dos Campeões da África 2023/24

Pachuca – Campeão da Copa dos Campeões da Concacaf 2024

Real Madrid – Campeão da Champions League da Uefa 2023/24

Botafogo – Campeão da Copa Libertadores de 2024

Copa Intercontinental

A Copa Intercontinental será disputada a cada ano, enquanto o Mundial de Clubes – rebatizado de Supermundial – terá edições a cada quatro anos.

O troféu do Intercontinental será o mesmo do antigo Mundial, vencido pelo Manchester City em 2023.

A Copa Intercontinental não terá mais representante do país-sede.

Além disso, o vencedor da Champions League já estará garantido na final, que será em local neutro, enquanto as outras equipes — incluindo o campeão da Libertadores – irão disputar um playoff.

