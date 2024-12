Hilal's Brazilian forward #10 Neymar warms up ahead of the AFC Champions League group B football match between UAE's Al-Ain and Saudi's Al-Hilal at the Hazza bin Zayed Stadium in al-Ain on October 21, 2024. (Photo by AFP)

Neymar de saída? Al-Hilal decide futuro do brasileiro, diz jornal (Neymar, atacante do Al-Hilal)

Apesar das especulações de um possível retorno de Neymar ao Santos, o Al-Hilal decidiu inscrever o atacante no Campeonato Árabe, segundo informações do jornal espanhol Marca, nesta terça-feira (3/12). Em recuperação de lesão, o brasileiro estará apto para defender o clube de Riad na liga da Arábia Saudita a partir de janeiro de 2025.

Para contar com Neymar no Campeonato Saudita, o Al-Hilal abriu mão do zagueiro Kalidou Koulibaly. O senegalês, ex-Napoli, teve o contrato rescindido, liberando espaço para mais um estrangeiro ser inscrito na competição.

Ainda segundo o Marca, o Al-Hilal não pretende renovar o contrato de Neymar. O brasileiro tem vínculo com os árabes até junho de 2025. Devido a recorrentes lesões, o camisa 10 atuou em apenas sete partidas em quase um ano e meio no clube. No período, ele marcou somente um gol e anotou duas assistências.

Além do Campeonato Saudita, o Al-Hilal está na disputa da Liga dos Campões da Ásia. No torneio continental, Neymar já estava inscrito, apesar de ter ficado um ano fora dos gramados por causa de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em jogo pela Seleção Brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro de 2023.

O retorno do brasileiro aos gramados, no entanto, durou apenas dois jogos. No início de novembro, ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, frustrando o Al-Hilal mais uma vez. Em recuperação, ele não deve entrar em campo até o fim deste ano.

