Pezzolano se despede do Valladolid, e torcedores do Cruzeiro reagem

O uruguaio Paulo Pezzolano se despediu do Real Valladolid, da Espanha, nesta segunda-feira (2/12). O clube espanhol anunciou a saída do técnico após o time sofrer goleada por 5 a 0 para o Atlético de Madrid-ESP, no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, pela 15ª rodada da La Liga.

A equipe é a lanterna do campeonato, com apenas nove pontos somados. Pezzolano estava no comando do time espanhol desde quando deixou o Cruzeiro, no início de 2023.

Nas redes sociais, o treinador se declarou ao clube de Ronaldo: “Em primeiro lugar, quero agradecer ao Real Valladolid por me dar a oportunidade de fazer parte da história deles. Agradecer também aos dirigentes pela confiança depositada, aos funcionários pelo trabalho diário e aos jogadores pelo esforço e determinação que entregaram todos os dias na procura de representar a cidade da melhor forma.”

Por fim, ele afirmou que fez o melhor para alcançar os objetivos do clube. O treinador foi o responsável por colocar o Valladolid na Primeira Divisão da Espanha, no ano passado.

Torcedores do Cruzeiro reagem

Nos comentários, os torcedores do Cruzeiro invadiram a publicação e reagiram à despedida do técnico. A maioria pediu para que comandante retornasse a Belo Horizonte. À beira do gramado, sempre teve o apoio da torcida celeste.

“Cruzeiro vai esperar o Mattos quebrar o Cruzeiro com Diniz?”, provocou um torcedor.

“Cruzeiro te espera de braços abertos!”, disse outro.

“Volta pro cabuloso!!!!!”, pediu um perfil.

“O Cruzeiro te espera Papa”, comentou mais um.

Passagem de Pezzolano pelo Cruzeiro

Pezzolano treinou o Cruzeiro de janeiro de 2022 a março de 2023. O uruguaio se tornou ídolo da torcida celeste ao levar o clube de volta à elite do Campeonato Brasileiro e vencer a Série B logo na temporada de estreia.

“Papa” conseguiu 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas em 68 jogos à frente da Raposa. Ele deixou o Cruzeiro por decisão própria, após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, para o América.

