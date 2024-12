Galvão Bueno reverencia título do Botafogo na Libertadores e enaltece Textor (Icônico narrador esportivo da TV, Galvão Bueno hoje é assíduo comentarista nas redes sociais)

O Botafogo é campeão da Copa Libertadores 2024! O time carioca conquistou o título, nesse sábado (30/11), em cima do Atlético, em Buenos Aires, na Argentina. Com a vitória por 3 a 1, no Monumental de Núñez, a Estrela Solitária se consagrou como o gigante que é, segundo Galvão Bueno.

Em suas redes sociais, o icônico narrador comentou a grande final da Libertadores. Trajado de preto e branco em homenagem aos finalistas, Galvão parabenizou o Atlético, mas evidenciou o título botafoguense “Conquista absolutamente fantástica, justa. Parabéns, Galo, pela grande final. Mas o futebol ganha com esse Botafogo”, declarou.

Ainda em vídeo, Galvão analisou a partida para reverenciar o brilho e a “predestinação celestial” do time carioca. “Foi uma grande final. Foi um jogo que, no primeiro minuto de cada tempo, mexeu no jogo e podia ter mexido até mais. Com 29 segundos do primeiro tempo, o Gregore foi expulso.”

“Jogador importante, envolvente na marcação para que o time possa jogar o futebol ofensivo que vem jogando, futebol fanástico, bonito, futebol de melhor time da América do Sul, sem dúvida nenhuma.”

“Então, o que pode se esperar é o técnico vai tirar um atacante, ele vai botar um cara pra fechar. Não. Ele trouxe o jogo para 20 metros, com uma linha de seis e uma linha de três, e disse ao Atlético ‘venha’. E o Atlético foi, porque tinha que ir. E aí prevalece a categoria. No iníco do segundo tempo, gol do Atlético. O Botafogo coninuou ali, o tempo acabando e seria campeão do mesmo jeito. No apagar das luzes, o Junior Santos faz o 3 a 1. Que grande vitória do Botafogo”, afirmou.

‘Predestinação celestial’

Galvão Bueno finalizou o vídeo destacando a grandeza do Botafogo e elogiando o técnico Artur Jorge e o dono do clube John Textor. “O Botafogo é gigante, ele não é grande. Eu usaria uma frase do mestre de tantos e tantos: ‘o Botafogo é bem maior que o clube, o Botafogo é uma predestinação celestia’. E parece que assim é.”

“E faço referência a Artur Jorge e ao Textor, que foi buscar esse Artur Jorge. Como jogador e técnico, não fez grandes coisas e chegou para ser. E que técnico é esse Artur Jorge. Parabéns, Botafogo”, disse.

O agora campeão da Libertadores briga ainda pelo título do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, com 73 pontos, o time carioca volta a campo já na próxima quarta-feira (4/11), às 21h30.

A notícia Galvão Bueno reverencia título do Botafogo na Libertadores e enaltece Textor foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque