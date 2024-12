Luiz Henrique relata clima entre atletas em Atlético x Botafogo após ‘tretas’ (Luiz Henrique foi campeão da Libertadores)

Atacante do Botafogo, Luiz Henrique falou do clima entre os atletas na final da Copa Libertadores. O camisa 7 do time carioca rechaçou qualquer ‘treta’ com os jogadores do Atlético na grande decisão. Os elencos já haviam protagonizado briga no Independência pelo Campeonato Brasileiro.

Após conquistar o título inédito com a camisa alvinegra, Luiz Henrique afirmou que o clima foi tranquilo no duelo no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O momento mais ‘quente’ da partida foi logo no início, quando Gregore foi expulso por chute na cabeça de Fausto Vera.

“Não, não. Hoje, o clima foi muito bom do Atlético, o clima nosso também do Botafogo, muito bom. Conversamos ali normal, amizade mesmo, um respeitando o outro, sabe? A gente querendo jogar, eles também querendo jogar. Então, não teve intriga, não teve nada, foi muito de boa mesmo”, falou o atacante ao No Ataque.

O Botafogo venceu o Atlético por 3 a 1, neste sábado (30/11) e carimbou campanha brilhante e ano impressionante do time, que ainda briga pelo título brasileiro.

Treta no Independência

O empate entre Atlético e Botafogo, por 0 a 0, no último dia 20, ficou marcado por confusões fora das quatro linhas no Independência. Após a partida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Hulk mandou forte recado a Luiz Henrique.

Segundo o atacante do Galo, o jogador do Glorioso teria dito que o time do Atlético “é muito fraco e uma m*” – frase relatada pelo goleiro Matheus Mendes.

“Dentro de campo, aconteceram algumas discussões ali nossas com a equipe do Botafogo, algumas discordâncias e provocações dentro de campo. No intervalo de jogo, o Mendes disse que o Luiz Henrique falou que nosso time é muito fraco, que é uma m*”, disse o atacante.

Diante disso, Hulk pediu mais humildade a Luiz Henrique. O camisa 7 alvinegro comparou as passagens de ambos pela Seleção Brasileira e chegou a dizer que o atacante do Botafogo “ainda não é craque”.

Os jogadores pediram desculpa após a troca de farpas.

A notícia Luiz Henrique relata clima entre atletas em Atlético x Botafogo após ‘tretas’ foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta