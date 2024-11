crédito: No Ataque Internacional

Ex-presidente do Cruzeiro, Perrella provoca Atlético com fala preconceituosa (Zezé Perrella ironizou Atlético após vice da Libertadores)

Ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella publicou um vídeo em que provoca o rival Atlético pela derrota na final da Copa Libertadores. Para isso, o antigo dirigente usou uma fala preconceituosa.

“Cá para nós, Botafogo com dez (jogadores) conseguir ganhar dessas ‘franguinhas’… Pelo amor de Deus. Chora, franguinha!”, disse Perrella, aos risos, no vídeo – assista-o mais abaixo.

Em seguida, Perrella canta trecho do hino botafoguense: “Botafogo, Botafogo, campeão…”. Veja a seguir:

“Franga” é um dos termos machistas utilizados por torcedores do Cruzeiro para alfinetar os atleticanos – tipo de “provocação” que também existe por parte dos alvinegros em relação aos cruzeirenses, com o termo “Maria”.

Jornal argentino fala em ‘maldição’ sobre Atlético e Cruzeiro em finais

Roteiro da final

Atlético e Botafogo se enfrentaram neste sábado (30/11), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, capital da Argentina, pela final da Copa Libertadores da América.

Com menos de um minuto de jogo, o volante Gregore acertou a sola da chuteira na cabeça do também volante Fausto Vera, foi expulso e deixou o Botafogo com um jogador a menos.

Mesmo assim, o time carioca levou a melhor. Ao fim, o Botafogo venceu por 3 a 1 e conquistou o título da Libertadores pela primeira vez na história.

Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram os gols botafoguenses, enquanto Eduardo Vargas fez o atleticano.

