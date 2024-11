Ex-jogador do Atlético descreve sentimento ao conquistar título da Libertadores pelo Botafogo (Botafogo foi campeão da Libertadores)

Atacante do Botafogo, Savarino descreveu o sentimento ao conquistar título da Libertadores sobre o Atlético. O jogador venezuelano defendeu o alvinegro mineiro por duas temporadas e marcou o nome na história do Galo. Ele foi peça fundamental na campanha do time carioca no torneio continental.

Pelo Atlético, Savarino empilhou taças. Em entrevista após o título inédito da Libertadores, confessou qual é o sentimento quando enfrenta o ex-clube.

“É uma sensação estranha jogar contra o Atlético, jogar uma final de Libertadores contra meus ex-companheiros. A verdade é que é estranho, mas tenho que desfrutar e agradecer, ainda temos o Campeonato Brasileiro”, falou.

Na final deste sábado (30/11), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Savarino começou como titular, mas foi substituído no começo da segunda etapa.

Ao longo da campanha, o venezuelano mostrou eficiência e qualidade – foram quatro gols e três assistências.

Savarino no Atlético

Savarino vestiu a camisa do Atlético entre 2020 e 2022, com 99 jogos e 21 gols marcados. Ele ajudou o time a conquistar o Campeonato Mineiro três vezes (de 2020 a 2022), a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, ambos em 2021.

O venezuelano, então, defendeu o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, até o retorno ao Brasil nesta temporada. Pelo Botafogo, são 47 partidas, com 10 gols e 10 assistências.

A notícia Ex-jogador do Atlético descreve sentimento ao conquistar título da Libertadores pelo Botafogo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque