PSG x Nantes: onde assistir, horário e escalações pelo Francês (Paris Saint-Germain joga em casa contra o Nantes)

Paris Saint-Germain e Nantes se enfrentam, neste sábado (30/11), no Parque dos Príncipes pela 13ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola a partir das 17h (de Brasília).

O PSG é o líder do campeonato com 32 pontos e tem uma sequência de cinco vitórias nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Nantes tem apenas 10 pontos e ocupa a 16ª colocação. Nas últimas cinco rodadas, empatou em um jogo e perdeu os outros quatro.

PSG x Nantes: onde assistir

A partida entre PSG e Nantes terá transmissão da CazéTV (YouTube).

PSG x Nantes: prováveis escalações

Paris-Saint Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Zague; Zaire-Emery, Neves e Vitinha; Dembélé, Barcola e Asensio. Técnico : Luis Enrique.

Nantes: Lafont; Adou, Castelletto, Duverne e Cozza; Chirivella e Douglas; Lepenant, Mollet e Simon; Abline. Técnico: Antoine Kombouaré.

PSG x Nantes: arbitragem

Árbitro: Jérôme Brisard

Jérôme Brisard Assistentes: Thomas Luczynski e Alexis Auger

Thomas Luczynski e Alexis Auger VAR: Hamid Guenaoui

