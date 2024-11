Brasileiro que disputou Copa do Mundo é ‘favorito’ para deixar o Manchester United, diz jornal (Brasileiro não é convocado desde 2023)

O brasileiro Antony, atacante do Manchester United que atuou na Copa do Mundo de 2022, foi apontado por jornal inglês como “jogador mais óbvio” a ser negociado pelo time da Premier League.

Segundo o The Atlhetic, com a saída do técnico holandês Erik Ten Hag e a chegada do português Rubens Amorim, o camisa 21 dos Red Devils deve ser um dos atletas negociados na próxima janela de transferências.

O United pagou 95 milhões de euros (cerca de R$ 601 milhões na cotação atual) para contratar Antony, na época no Ajax (Holanda). Porém, o atacante não conseguiu se estabelecer como titular absoluto.

“Antony é o jogador mais óbvio que o United poderia vender para arrecadar fundos. Amorim pode tentar remodelar o brasileiro como um lateral, e ele começou nessa posição contra o Bodo/Glimt, mas a não ser que ele consiga uma reviravolta uma saída parece ser o desfecho mais provável se o United achar um comprador disposto a pagar o valor necessário”, escreveu o veículo de imprensa.

Com a camisa do time de Manchester, o cria do São Paulo disputou 88 jogos. São 12 gols marcados e cinco assistências distribuídas.

Antony na Copa do Mundo

Antony foi um dos jogadores convocados pelo Brasil para representar a Seleção na Copa do Mundo de 2022. No torneio, o jogador atuou em quatro partidas, apenas uma como titular.

O camisa 19 da equipe não teve nenhuma participação direta em gols. A última convocação do atleta para a equipe foi na derrota do Brasil para Marrocos por 2 a 0 em uma partida amistosa em março de 2023.

A notícia Brasileiro que disputou Copa do Mundo é ‘favorito’ para deixar o Manchester United, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque