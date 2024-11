crédito: No Ataque Internacional

Ronaldinho Gaúcho faz golaço em jogo de lendas de Barcelona e Real Madrid; veja vídeo (Ronaldinho Gaúcho marcou golaço de falta pelo Barcelona contra o Real Madrid)

Quem é rei nunca perde sua majestade. Nesta quinta-feira (28/11), o ex-meio-campista Ronaldinho Gaúcho relembrou os velhos tempos e marcou um golaço de falta pelo Barcelona.

E não foi contra qualquer time: o adversário era o Real Madrid. A partida, claro, foi disputada em caráter festivo, com lendas de ambos os clubes, no Catar.

Veja abaixo:

O gol de Ronaldinho foi o segundo do Barcelona na partida. Os ídolos do time grená viram o Real correr atrás do placar, e o jogo terminou empatado por 2 a 2. Nos pênaltis, deu Barça.

Além de Ronaldinho, outras lendas como Rivaldo e David Villa jogaram pelo Barcelona. Do lado do Real, estrelas como Seedorf, Figo e o brasileiro Savio.

A notícia Ronaldinho Gaúcho faz golaço em jogo de lendas de Barcelona e Real Madrid; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque