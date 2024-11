Técnico do Atlético, Milito aponta melhor jogador da história: ‘Ninguém fez mais’ (Milito está no comando do Atlético desde março de 2024)

Gabriel Milito não tem dúvidas. Para o ex-zagueiro e atual técnico do Atlético, o melhor jogador da história do futebol é Lionel Messi, mesmo citando gênios como Pelé, Maradona e Cruyff. Companheiros na Seleção Argentina e no Barcelona, o ex-jogador e a lenda do futebol mundial fizeram 90 partidas juntos entre 2005 e 2011.

Em entrevista ao Bola da Vez, programa da ESPN, Gabriel Milito relembrou uma história com Léo, como ele carinhosamente chama Lionel Messi. O treinador do Atlético foi entrevistado dias antes de buscar o maior título da carreira: disputará a final da Libertadores no sábado (30/11), às 17h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

“Até quando Messi era questionado na Argentina até vencer [títulos da Copa América, Finalíssima e Copa do Mundo], para mim, não tinha dúvidas que ele é o melhor jogador da história, no que diz respeito a todos os grandes jogadores de futebol que a história que Brasil e Argentina deram, acima de tudo”, disse Milito, que seguiu.

“Com respeito por Pelé, com respeito por Maradona, com respeito por Cruyff e grandes jogadores, que obviamente é muito difícil falar disto, mas é muito difícil imaginar que exista alguém que tenha feito mais que o Messi, do que aquilo que vi com a continuidade do Messi durante 20 temporadas. Parece impossível” Gabriel Milito, técnico do Atlético

História de Milito com Lionel Messi

Para exaltar o ex-companheiro, Gabriel Milito relembrou uma história com Lionel Messi. Na ocasião, em 6 de abril de 2010, o Barcelona venceu o Arsenal por 4 a 1, e o craque marcou gols nos minutos 21, 37 e 42 do primeiro tempo e 43 da etapa final, classificando o time catalão à semifinal da Liga dos Campeões – que seria vencida pela Inter Milão de Diego Milito, irmão do treinador do Atlético.

“Tínhamos começado a primeira partida, quartas de final da Liga dos Campeões, em Londres: 2 a 2. Ganhávamos por 2 a 0, e terminou 2 a2. Na revanche em casa, começamos a perder por 1 a 0. O Camp Nou, cem mil pessoas e começamos perdendo. Naquele dia joguei com o Rafa Márquez, ambos de zagueiro, e estávamos discutindo”, relatou Milito, que seguiu.

“E o Léo [Messi], na saída de jogo no meio-campo, olha para mim e diz: ‘Gabi, fica tranquilo, tranquilo. Eu vou ganhar isso’. O primeiro tempo terminou 3 a 1 com três gols dele. E no segundo tempo, ele marcou o quarto. Vencemos por 4 a 1 com quatro gols dele. Então, ele me disse isso num momento de dificuldade, num momento de adversidade”, concluiu o ex-zagueiro argentino e atual técnico do Atlético.

